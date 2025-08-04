طبيب فياريال السابق.. مانزانيت رئيس جهاز الزمالك الطبي الجديد

أعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت لتولي مهمة رئاسة الجهاز الطبي لفريق الكرة.

وبحسب بيان المركز الإعلامي للنادي، فقد جاء ذلك بناء على قرار جون إدوارد المدير الرياضي للفريق في إطار سعيه بالتنسيق مع النادي لتدعيم الجهاز الطبي بخبرات دولية متميزة تواكب أعلى المعايير العالمية.

وعمل مانزانيت منذ نوفمبر 2021 كطبيب فياريال الإسباني، ويمتلك خبرة واسعة من خلال عمله في الدوري الإسباني.

ويحمل مانزانيت سجلا أكاديميا مميزا، حيث حصل على ماجستير في الطب الرياضي من جامعة TECH، ودبلومة في الطب الكروي من برنامج FIFA/CIES، إلى جانب تخصصه في الطوارئ والإصابات العظمية الرياضية والتصوير بالرنين المغناطيسي العضلي الهيكلي (MRI) من جامعة فرانسيسكو دي فيتوريا في إسبانيا.

كما نال مانزانيت اعتمادات دولية من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA).

الجهاز الطبي الجديد للزمالك:

الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت - رئيس الجهاز الطبي

محمد شوقي - رئيس جهاز العلاج الطبيعي وتطوير الأداء

عمرو عويضة - أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل

مصطفى عبده - أخصائي التأهيل

علاء رجب - مخطط الأحمال

سعيد سويلم ومحمد الجزار - أخصائيا تدليك واستشفاء

أجندة مباريات الزمالك في الدوري:

الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس) 8 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الثانية: الزمالك × المقاولون العرب (استاد القاهرة) 16 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الثالثة: مودرن سبورت × الزمالك (استاد القاهرة) 21 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الرابعة: الزمالك × فاركو (استاد القاهرة) 26 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الخامسة: وادي دجلة × الزمالك (استاد السلام) 31 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة السادسة: الزمالك × المصري (استاد برج العرب) 13 سبتمبر الساعة 8:00 مساء

الجولة السابعة: الإسماعيلي × الزمالك (استاد الإسماعيلية) 18 سبتمبر الساعة 5:00 مساء

الجولة الثامنة: الزمالك × الجونة (استاد القاهرة) 23 سبتمبر الساعة 8:00 مساء

الجولة التاسعة: الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة) 29 سبتمبر الساعة 8:00 مساء

الجولة العاشرة: الزمالك × غزل المحلة (استاد القاهرة) 4 أكتوبر الساعة 5:00 مساء

الجولة الـ 11: راحة

الجولة الـ 12: البنك الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة) 30 أكتوبر الساعة 8:00 مساء

الجولة الـ 13: الزمالك × طلائع الجيش (استاد القاهرة) 3 نوفمبر الساعة 5:00 مساء

الجولة الـ 14: الزمالك × سموحة (استاد القاهرة) 26 نوفمبر الساعة 5:00 مساء

الجولة 15: إنبي x الزمالك (استاد المقاولون العرب) 20 يناير الساعة 8:00 مساء

الجولة 16: الزمالك x بتروجت (استاد القاهرة) 28 يناير الساعة 5:00 مساء

الجولة 17: كهرباء الإسماعيلية x الزمالك (استاد الإسماعيلية) 24 فبراير الساعة 8:00 مساء

الجولة 18: الزمالك × حرس الحدود (استاد القاهرة) 20 فبراير الساعة 9:30 مساء

الجولة 19: زد x الزمالك (استاد القاهرة) 24 فبراير الساعة 9:30 مساء

الجولة الـ 20: بيراميدز × الزمالك (استاد الدفاع الجوي) 1 مارس الساعة 9:30 مساء

الجولة الـ 21: الزمالك × الاتحاد (استاد القاهرة) 6 مارس الساعة 9:30 مساء

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: "أجرينا بعض التعديلات على لائحة الدوري، سيتم إجراء قرعة المرحلة الأولى اليوم بينما قرعة المرحلة الثانية ستكون قبل 10 أيام من انطلاقها".

نظام الدوري:

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)