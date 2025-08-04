كما كشف في الجول – طلائع الجيش يضم غيث المدادحة

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 19:07

كتب : عمرو نبيل

غيث المدادحة

تعاقد نادي طلائع الجيش مع غيث المدادحة قادما من الجزيرة الأردني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُجيد المدادحة اللعب في مركز الوسط الهجومي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام طلائع الجيش اتفاقه مع الجزيرة الأردني لضم اللاعب.

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وشارك صاحب الـ25 عامًا في 17 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

ولم يسبق لمدادحة الانضمام لمنتخب الأردن.

واحتل طلائع الجيش المركز الثالث في مجموعة الهبوط.

وأعلن اتحاد الكرة عن انطلاق الموسم الجديد في بدايات أغسطس، على أن تُقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب.

ويقود هيثم شعبان تدريب طلائع الجيش خلال الموسم المقبل.

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