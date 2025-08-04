سلة – NBA Africa تطلق النسخة الثانية من "تريبل دابل" لتسريع نمو المبادرات الناشئة في إفريقيا

أعلنت NBA Africa عن إطلاق النسخة الثانية من برنامجها الرائد Triple-Double Accelerator، والمخصص لدعم المبادرات والمشاريع الناشئة في مراحلها المبكرة داخل القارة الإفريقية، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرياضة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال من خلال تقديم الدعم المالي والإرشاد المهني للمشاريع التي تطوّر حلولاً في قطاعات الرياضة والصناعات الإبداعية. وتدير البرنامج هذا العام مجددًا منصة ALX Ventures، وهي جهة رائدة في مجال تسريع المشاريع وتزويد أصحابها بالمهارات والأدوات اللازمة للنمو.

وفي خطوة نوعية، أعلنت NBA Africa عن انضمام ServiceNow، المنصة الرائدة للتحوّل الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كشريك رسمي في البرنامج، ما يُعد إضافة قوية تسهم في رفع كفاءة المشاركين وتوسيع نطاق تأثيرهم المؤسسي.

ويُفتح باب التقديم أمام الراغبين في المشاركة حتى يوم الجمعة 29 أغسطس 2025 عبر الرابط: tripledoubleaccelerator.nba.com، حيث سيتم اختيار أفضل 10 مشاريع ناشئة للمشاركة في برنامج إرشادي يمتد على مدار 10 أسابيع، يشمل جلسات تطوير الأعمال، ونصائح تقنية وتسويقية، واستراتيجيات التوسع والدخول إلى الأسواق.

ومن المقرر أن يُختتم البرنامج بـ يوم عرض تجريبي (Demo Day) يُعقد في ديسمبر، حيث تُتاح للمشاركين الفرصة لعرض مشاريعهم أمام نخبة من المستثمرين والخبراء الدوليين، مع اختيار أفضل خمس مبادرات للحصول على دعم مالي إضافي وإرشاد ممتد.

وفي تعليقها على الإطلاق، قالت كلير أكامانزي، الرئيس التنفيذي لـ NBA Africa:

"النسخة الأولى من البرنامج أظهرت إمكانات مذهلة بين رواد الأعمال الأفارقة. نحن متحمسون لمواصلة هذا الزخم ومساندة الجيل الجديد من المبدعين في تحويل أفكارهم إلى واقع."

أرقام من النسخة الأولى:

أكثر من 700 مبادرة ناشئة تقدّمت للمشاركة من مختلف أنحاء إفريقيا.

تم اختيار 10 مشاريع نهائية لعرض أفكارها في مقر الـNBA بمدينة نيويورك.

فازت 4 مبادرات بجوائز مالية وإرشادية، من بينها UBR من مصر.

نبذة عن NBA Africa:

تُعد NBA Africa الذراع الإفريقية للرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA)، وتركّز أنشطتها على نشر كرة السلة وتطوير المواهب الشابة وتعزيز المشاركة المجتمعية والتجارية عبر القارة.

كما تدير الدوري القاري BAL بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، ويضم فرقًا من 12 دولة أفريقية، واختُتم موسمه الخامس في يونيو 2025.