ذا أثلتيك: بيرنلي يتمم اتفاقه مع تشيلسي على ضم أوجوتشوكو

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 18:45

كتب : FilGoal

ليزلي أوجوتشوكو - تشيلسي

أتم نادي بيرنلي اتفاقه مع نظيره تشيلسي للتعاقد مع ليسلي أوجوتشوكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقرير من "ذا أثلتيك" فإن بيرنلي أتم اتفاقه مع تشيلسي لضم أوجوتشوكو بشكل دائم.

وأفاد التقرير أن اللاعب الفرنسي سيوقع على عقد لمدة 5 مواسم.

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وينتهي عقد لاعب الوسط مع تشيلسي في 2030.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في صيف 2023 مقابل 27 مليون يورو قادما من ستاد رين.

وقضى أوجوتشوكو الموسم الماضي معارا إلى ساوثامبتون، لكن فريقه هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وخاض أوجوتشوكو 31 مباراة رفقة ساوثامبتون الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع هدفين.

تعاقدات تشيلسي

أبرم تشيلسي 7 صفقات بالإضافة إلى هاتو خلال الصيف الجاري.

وتعاقد تشيلسي مع كيندري بايز من أندبندينتي ومامادو سار من ستراسبورج وداريو إسوجو لاعب سبورتنج لشبونة وإستيفاو جناح بالميراس.

وأيضا مع ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون وجيمي جيتنس لاعب بوروسيا دورتموند وجواو بيدرو من برايتون.

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