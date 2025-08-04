آس: الكشف عن تطورات إصابة كوبارسي وموقفه من بداية الدوري الإسباني

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 18:33

كتب : FilGoal

باو كوبارسي

تعرض باو كوبارسي مدافع برشلونة لضربة في القدم تسببت بخروجه من المباراة الودية للفريق أمام دايجو الكوري الجنوبي.

باو كوبارسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب خافي ميجيل صحفي "أس" الإسبانية، فإن هناك شكوك تحيط بمشاركة كوبارسي في مباراة كأس خوان جامبر المقبلة بعد هذه الضربة.

ولكن على الجانب الآخر، لا وجود لأي مخاوف بشأن مشاركته في أولى جولات الدوري الإسباني.

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خماسية ودية

وتغلب برشلونة على دايجو بخمسة أهداف دون مقابل في ختام جولة الفريق الكتالوني الآسيوية.

ونجح برشلونة في التقدم بالشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل، إذ سجل جافي ثنائية في الدقيقتين 21 و47 من صناعة لامين يامال وجول كوندي.

بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 27.

ونجح توني فيرنانديز الشاب صاحب الـ 17 عاما في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 54 من صناعة داني أولمو.

واختتم ماركوس راشفورد الأهداف في الدقيقة 65 بصناعة من إريك جارسيا.

مواعيد مباريات برشلونة القادمة

يختتم برشلونة استعداداته الودية بمواجهة كومو الإيطالي في كأس خوان جامبر مساء يوم 10 أغسطس الجاري.

ويفتتح برشلونة الموسم الجديد بلقاء ريال مايوركا في 16 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني.

برشلونة باو كوبارسي الدوري الإسباني
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