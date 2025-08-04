أتالانتا: لوكمان طلب منا سابقا ألا يلعب لفريق آخر داخل إيطاليا.. والوضع اختلف الآن

أوضح لوكا بيركاسي الرئيس التنفيذي لنادي أتالانتا أن أديمولا لوكمان لاعب الفريق طلب من الإدارة سابقا ألا يلعب لفريق آخر داخل إيطاليا سوى أتالانتا.

وقال بيركاسي لـ "توتو ميركاتو ويب": "تلقينا عرضا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو لضم أديمولا لوكمان واللاعب طلب الرحيل".

وأضاف "لكن أقنعناه بالاستمرار مع وعده ببيعه في الصيف الحالي لكن بشرطين وكان هو بنفسه طلبهما".

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لوكمان يطلب الرحيل عن أتالانتا في بيان رسمي

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منتخب نيجيريا يدعم لوكمان في طلبه الرحيل عن أتالانتا

وأكمل "أولا أن ينتقل إلى فريق أوروبي كبير وثانيا عدم اللعب في فريق آخر داخل إيطاليا بعد ما قدمه لنا وما تلقاه".

وأنهى حديثه قائلا: "حاليا الوضع أصبح مختلفا وعلى أي حال أتالانتا وحده سيقيم التوقيت والقيمة للاعبيه".

دعم منتخب نيجيريا

دعم منتخب نيجيريا لاعبه لوكمان خلال طلبه الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن لوكمان في بيان طلبه الرحيل من أتالانتا.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب نيجيريا عبر X "نحن نقف بجانب لوكمان، أطلقوا سراح لوكمان الآن".

وعدل منتخب نيجيريا تغريدته وأزال جملة أطلقوا سراح لوكمان الآن.

بيان لوكمان

كشف لوكمان خلال بيانه عن حصوله بوعده من مجلس الإدارة بالموافقة على رحيله حال وجود عرض مناسب، وهو ما لم يتحقق بعد رفضهم للعرض المقدم.

وأشار لوكمان في بيانه إلى أنه خلال ثلاث سنوات قدّم كل ما لديه لصالح ناديه وسعيد بالذكريات التي صنعها مع الفريق.

ويرى اللاعب أنه تعرض لمعاملة غير عادلة من إدارة النادي بعد شهور من وعود غير منفذة مما اضطره لتقديم طلب رسمي بالرحيل.

واختتم لوكمان تصريحاته برغبته في التعاون مع النادي للوصول إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف في أقرب وقت.

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