أتالانتا: لوكمان طلب منا سابقا ألا يلعب لفريق آخر داخل إيطاليا.. والوضع اختلف الآن

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 18:21

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - أتالانتا

أوضح لوكا بيركاسي الرئيس التنفيذي لنادي أتالانتا أن أديمولا لوكمان لاعب الفريق طلب من الإدارة سابقا ألا يلعب لفريق آخر داخل إيطاليا سوى أتالانتا.

وقال بيركاسي لـ "توتو ميركاتو ويب": "تلقينا عرضا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو لضم أديمولا لوكمان واللاعب طلب الرحيل".

وأضاف "لكن أقنعناه بالاستمرار مع وعده ببيعه في الصيف الحالي لكن بشرطين وكان هو بنفسه طلبهما".

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وأكمل "أولا أن ينتقل إلى فريق أوروبي كبير وثانيا عدم اللعب في فريق آخر داخل إيطاليا بعد ما قدمه لنا وما تلقاه".

وأنهى حديثه قائلا: "حاليا الوضع أصبح مختلفا وعلى أي حال أتالانتا وحده سيقيم التوقيت والقيمة للاعبيه".

دعم منتخب نيجيريا

دعم منتخب نيجيريا لاعبه لوكمان خلال طلبه الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن لوكمان في بيان طلبه الرحيل من أتالانتا.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب نيجيريا عبر X "نحن نقف بجانب لوكمان، أطلقوا سراح لوكمان الآن".

وعدل منتخب نيجيريا تغريدته وأزال جملة أطلقوا سراح لوكمان الآن.May be an image of 2 people, people playing soccer, people playing football and text that says '

بيان لوكمان

كشف لوكمان خلال بيانه عن حصوله بوعده من مجلس الإدارة بالموافقة على رحيله حال وجود عرض مناسب، وهو ما لم يتحقق بعد رفضهم للعرض المقدم.

وأشار لوكمان في بيانه إلى أنه خلال ثلاث سنوات قدّم كل ما لديه لصالح ناديه وسعيد بالذكريات التي صنعها مع الفريق.

ويرى اللاعب أنه تعرض لمعاملة غير عادلة من إدارة النادي بعد شهور من وعود غير منفذة مما اضطره لتقديم طلب رسمي بالرحيل.

واختتم لوكمان تصريحاته برغبته في التعاون مع النادي للوصول إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف في أقرب وقت.

محاولات إنتر ودخول نابولي

ويسعى إنتر منذ فترة طويلة إلى ضم لوكمان إلا أن التفاصيل المالية بينه وبين أتالانتا تعتبر المشكلة الأكبر حتى الآن.

وكان لوكمان قد رفض عرضا من نابولي في الفترة السابقة متمسكا بالانتقال إلى إنتر حسب التقارير الصحفية.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن النيراتزوري رفع عرضه إلى 42 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى كمكافآت وتبقى المسافة بين العرض والطلب 5 ملايين يورو.

وتم الاتفاق بين إنتر ولوكمان على عقد مدته 5 سنوات، وتبقى رغبة لوكمان واضحة في الانضمام إلى إنتر على وجه التحديد من بين الأندية المهتمة بضمه حسب فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس.

وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

بطولة والأفضل في إفريقيا

شارك مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفا وصناعة 25 هدفا.

لوكمان الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024، حقق وصافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك حافظ لوكمان على الجائزة للاعب نيجيري للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج فيكتور أوسيمين بها في الموسم الماضي.

كما أصبح سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

وهي الجائزة السابعة للاعبين النيجيريين، حيث فاز بها كانو مرتين في 1996 و1999.

أديمولا لوكمان أتالانتا الدوري الإيطالي إنتر
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