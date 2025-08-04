ماركا: النصر يستهدف التعاقد مع جرينوود.. ورونالدو يتدخل لإقناع اللاعب

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 17:33

كتب : FilGoal

ميسون جرينوود

تستهدف إدارة نادي النصر التعاقد مع الإنجليزي ماسون جرينوود لاعب مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ماسون جرينوود

النادي : أولمبيك مارسيليا

النصر

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن تواصل كرستيانو رونالدو مع جرينوود لإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان جرينوود هدفا للانضمام للدوري السعودي الصيف الماضي، ولكنه رغبته في الاستمرار بأوروبا حالت دون انتقاله.

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وقدم اللاعب موسما رائعا مع مارسيليا ليقوده للعودة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا من جديد.

وسجل جرينوود 21 هدفا، وصنع 6 آخرين الموسم الماضي مع مارسيليا خلال 36 مباراة.

ومدد رونالدو تعاقده مع النصر لمدة موسمين قادمين، حيث يأمل في التتويج بلقب الدوري السعودي مع فريقه.

ونجح النصر في ضم البرتغالي جواو فيليكس لمدة عامين بعد تدخل كرستيانو رونالدو وإقناع اللاعب، وهو الأمر الذي يود تكراره مع جرينوود.

كما ارتبط اسم النجم الإنجليزي بالانتقال إلى إنتر الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وغاب جرينوود عن الملاعب منذ يناير 2022 بعد اتهامه في قضية اغتصاب، قبل أن يتم إسقاط جميع التهم عنه في فبراير 2023.

وانضم جرينوود إلى خيتافي الإسباني موسم 2023 - 2024، ثم انتقال إلى مارسيليا في الموسم التالي 2024 - 2025.

ولعب جرينوود بصحبة رونالدو في فريق مانشستر يونايتد موسم 2021 - 2022.

جرينوود رونالدو النصر
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