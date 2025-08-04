الدحيل يضم مدافع فرانكفورت
الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 17:29
كتب : FilGoal
أعلن نادي الدحيل القطري يوم الاثنين ضم البرازيلي توتا قادما من آينتراخت فرانكفورت.
توتا
النادي : آينتراخت فرانكفورت
المدافع البالغ من العمر 26 عاما خضع للكشف الطبي واجتازه بنجاح.
ولم يعلن الدحيل قيمة الصفقة.
لكن تقارير ذكرت أنها كلفت النادي القطري 15 مليون يورو.
عقد توتا كان يتبقى فيه عام واحد فقط، ولذلك فضل فرانكفورت بيعه هذا الصيف، بدلا من رحيله مجانا الصيف المقبل.
ولعب توتا لمدة 5 مواسم بقميص فرانكفورت.
وظهر في 187 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 10 أهداف.
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