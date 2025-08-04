الدحيل يضم مدافع فرانكفورت

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 17:29

كتب : FilGoal

الدحيل القطري ضد أولسان هيونداي - مونديال الأندية

أعلن نادي الدحيل القطري يوم الاثنين ضم البرازيلي توتا قادما من آينتراخت فرانكفورت.

توتا

النادي : آينتراخت فرانكفورت

الدحيل
آينتراخت فرانكفورت

المدافع البالغ من العمر 26 عاما خضع للكشف الطبي واجتازه بنجاح.

ولم يعلن الدحيل قيمة الصفقة.

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لكن تقارير ذكرت أنها كلفت النادي القطري 15 مليون يورو.

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عقد توتا كان يتبقى فيه عام واحد فقط، ولذلك فضل فرانكفورت بيعه هذا الصيف، بدلا من رحيله مجانا الصيف المقبل.

ولعب توتا لمدة 5 مواسم بقميص فرانكفورت.

وظهر في 187 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 10 أهداف.

توتا إينتراخت فرانكفورت الدحيل
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