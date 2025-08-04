موندو ديبورتيفو: إصابة كوبارسي في ساقه اليسرى.. واللاعب يخضع لفحوصات طبية

تعرض باو كوبارسي مدافع برشلونة لإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه الودية أمام دايجو الكوري.

باو كوبارسي النادي : برشلونة برشلونة

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن استبدال كوبارسي مدافع برشلونة في الدقائق الأخيرة من المباراة بسبب شعوره بآلام عضلية في ساقه اليسرى.

وأضافت الصحيفة "حاول كوبارسي الدخول لأرض الملعب واستكمال المباراة، ولكن لم يتمكن من مواصلة اللعب بسبب الإصابة".

وخرج كوبارسي ليحل هيكتور فورت بديلا منه.

وغادر كوبارسي ملعب المباراة على قدميه، فيما أشارت الصحيفة لخضوعه لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته بدقة.

وتغلب برشلونة على دايجو بخمسة أهداف دون مقابل في ختام جولة الفريق الكتالوني الآسيوية.

ونجح برشلونة في التقدم بالشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل، إذ سجل جافي ثنائية في الدقيقتين 21 و47 من صناعة لامين يامال وجول كوندي.

بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 27.

وأجرى هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة 11 تبديلا بين شوطي المباراة ليبدأ بتشكيل جديد في الشوط الثاني.

ونجح توني فيرنانديز الشاب صاحب الـ 17 عاما في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 54 من صناعة داني أولمو.

واختتم ماركوس راشفورد الأهداف في الدقيقة 65 بصناعة من إريك جارسيا.

ويختتم استعداداته الودية بمواجهة كومو الإيطالي على كأس خوان جامبر مساء يوم 10 أغسطس الجاري.

ويفتتح برشلونة الموسم الجديد بلقاء ريال مايوركا في 16 أغسطس الجاري.