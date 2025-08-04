مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول: توصية اتحاد الكرة سبب تعديل بند الحكام الأجانب

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "تعديل المادة الخاصة باستقدام الحكام الأجانب من لائحة الدوري بناء على توصية من اتحاد الكرة".

وأوضح "اتحاد الكرة طلب مد مهلة الرد على الأندية لـ 72 ساعة تحسبا لاعتذار أحد الاتحادات بعد التواصل معها".

واختتم المصدر "اتحاد الكرة لن يقف أمام رغبة أي نادي بشأن استقدام الحكام وفقا لبنود اللائحة".

وأرسلت الرابطة خطابات إلى الأندية المشاركة في مسابقتي الدوري وكأس عاصمة مصر بتعديل المادة (13.46) من لائحة الدوري للموسم الجديد.

وتقرر تعديل المادة رقم (13.46) والتي تنص علي :

"في حالة تعذر تلبيه الطلب الخاص بإستقدام حكام أجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.46) تلتزم لجنة الحكام بالرد على طلب النــادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب".

لتصبح

"في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكّام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (12.46) على لجنة الحكّام إخطار النادي مُقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".. ويتم العمل بهذا المنشور من تاريخ إصداره في جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة".

وقررت الرابطة تعديل مواعيد انطلاق المباريات في شهر أغسطس، لتكون في تمام السادسة والتاسعة مساء، بدلا من الخامسة والثامنة.

وذلك لتفادي اللعب في درجات الحرارة المرتفعة خلال الجولات الأولى من الدوري في الصيف.

وينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس الجاري.