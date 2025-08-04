بانيتوليكوس اليوناني يضم ميشالاك

أعلن نادي بانيتوليكوس اليوناني تعاقده مع البولندي كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودي والزمالك السابق.

ورحل ميشالاك في يناير الماضي عن الزمالك بعد فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وكشف نادي بانيتوليكوس اليوناني عن ضم ميشالاك دون الإعلان عن مدة التعاقد.

ولم يلعب ميشالاك في أي مباراة منذ رحيله عن الزمالك في يناير الماضي.

وكان كونراد ميشالاك قد رفض عرض الزمالك بالحصول على 450 ألف دولار مقابل إنهاء إعارته والعودة لناديه أحد السعودي وتمسك بالحصول على كامل عقده.

وكان مقررًا أن يستمر عقد ميشالاك في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم المنقضي معارا من أحد السعودي.

ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.

واختتم بانيتوليكوس الدوري اليوناني الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.