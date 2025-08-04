راشفورد يفتتح أهدافه وجافي يسجل ثنائية في فوز برشلونة على دايجو بخماسية وديا

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

جافي - لامين يامال - برشلونة

افتتح ماركوس راشفورد أهدافه بقميص برشلونة بعد تسجيل هدفا أمام دايجو الكوري في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين.

وتغلب برشلونة على دايجو بخمسة أهداف دون مقابل في ختام جولة الفريق الكتالوني الآسيوية.

ونجح برشلونة في التقدم بالشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل، إذ سجل جافي ثنائية في الدقيقتين 21 و47 من صناعة لامين يامال وجول كوندي.

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بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 27.

وأجرى هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة 11 تبديلا بين شوطي المباراة ليبدأ بتشكيل جديد في الشوط الثاني.

ونجح توني فيرنانديز الشاب صاحب الـ 17 عاما في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 54 من صناعة داني أولمو.

واختتم ماركوس راشفورد الأهداف في الدقيقة 65 بصناعة من إريك جارسيا.

ويختتم استعداداته الودية بمواجهة كومو الإيطالي على كأس خوان جامبر مساء يوم 10 أغسطس الجاري.

ويفتتح برشلونة الموسم الجديد بلقاء ريال مايوركا في 16 أغسطس الجاري.

برشلونة الدوري الإسباني دايجو راشفورد
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