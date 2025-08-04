راشفورد يفتتح أهدافه وجافي يسجل ثنائية في فوز برشلونة على دايجو بخماسية وديا

افتتح ماركوس راشفورد أهدافه بقميص برشلونة بعد تسجيل هدفا أمام دايجو الكوري في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين.

وتغلب برشلونة على دايجو بخمسة أهداف دون مقابل في ختام جولة الفريق الكتالوني الآسيوية.

ونجح برشلونة في التقدم بالشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل، إذ سجل جافي ثنائية في الدقيقتين 21 و47 من صناعة لامين يامال وجول كوندي.

Sur un magnifique service de Jules Koundé, Gavi inscrit son second but de la rencontre et permet au Barça de mener 3-0 face au Daegu FC Suivez le match en direct sur L’Équipe live foot : https://t.co/icnqogyDWR #lequipeFOOT pic.twitter.com/KhYMxqu0AM — L'Équipe (@lequipe) August 4, 2025

بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 27.

وأجرى هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة 11 تبديلا بين شوطي المباراة ليبدأ بتشكيل جديد في الشوط الثاني.

ونجح توني فيرنانديز الشاب صاحب الـ 17 عاما في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 54 من صناعة داني أولمو.

واختتم ماركوس راشفورد الأهداف في الدقيقة 65 بصناعة من إريك جارسيا.

Le premier but de Marcus Rashford sous les couleurs du Barça ! Suivez le match en direct sur L’Équipe live foot : https://t.co/icnqogyDWR #lequipeFOOT pic.twitter.com/nn2HteSZuC — L'Équipe (@lequipe) August 4, 2025

ويختتم استعداداته الودية بمواجهة كومو الإيطالي على كأس خوان جامبر مساء يوم 10 أغسطس الجاري.

ويفتتح برشلونة الموسم الجديد بلقاء ريال مايوركا في 16 أغسطس الجاري.