آس: رودريجو يستقر على البقاء مع ريال مدريد وكسب ثقة ألونسو

استقر رودريجو جناح ريال مدريد على الاستمرار مع النادي وعدم الرحيل هذا الصيف.

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ويأتي ذلك على عكس التقارير التي أكدت على عدم إيجاد مكانا للاعب مع تشابي ألونسو المدرب الجديد لريال مدريد، ففي كأس العالم للأندية ظهر البرازيلي على أرض الملعب 3 مباريات فقط.

ولم يتواجد في التشكيل الأساسي إلا مرة واحدة من قبل المدرب الجديد.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن رودريجو استقر على الاستمرار مع ريال مدريد هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن الجناح البرازيلي سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطور مستواه وكسب ثقة تشابي ألونسو المدير الفني للنادي الملكي.

عقد رودريجو ينتهي في 2028، والشرط الجزائي قيمته مليار يورو.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 270 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا.