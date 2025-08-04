آس: رودريجو يستقر على البقاء مع ريال مدريد وكسب ثقة ألونسو

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 14:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - رودريجو

استقر رودريجو جناح ريال مدريد على الاستمرار مع النادي وعدم الرحيل هذا الصيف.

رودريجو جوس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويأتي ذلك على عكس التقارير التي أكدت على عدم إيجاد مكانا للاعب مع تشابي ألونسو المدرب الجديد لريال مدريد، ففي كأس العالم للأندية ظهر البرازيلي على أرض الملعب 3 مباريات فقط.

ولم يتواجد في التشكيل الأساسي إلا مرة واحدة من قبل المدرب الجديد.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد ينعي بونجا ماركا: أتلتيكو مينيرو يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم رينيير 15 يوما فقط.. ريال مدريد يكشف تفاصيل بداية الفترة التحضيرية القائد من غرناطة ومختص من برشلونة.. ريال مدريد يغير جهازه الطبي بالكامل

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن رودريجو استقر على الاستمرار مع ريال مدريد هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن الجناح البرازيلي سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطور مستواه وكسب ثقة تشابي ألونسو المدير الفني للنادي الملكي.

عقد رودريجو ينتهي في 2028، والشرط الجزائي قيمته مليار يورو.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 270 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا.

ريال مدريد رودريجو
نرشح لكم
آس: الكشف عن تطورات إصابة كوبارسي وموقفه من بداية الدوري الإسباني أتالانتا: لوكمان طلب منا سابقا ألا يلعب لفريق آخر داخل إيطاليا.. والوضع اختلف الآن رومانو: إيفرتون يتوصل لاتفاق مع تشيلسي على ضم ديوسبري هال ماركا: النصر يستهدف التعاقد مع جرينوود.. ورونالدو يتدخل لإقناع اللاعب راشفورد يفتتح أهدافه وجافي يسجل ثنائية في فوز برشلونة على دايجو بخماسية وديا ليفركوزن يمدد عقد باتريك شيك ميرور: نيوكاسل يراقب موقف راموس لتعويض رحيل إيزاك المحتمل ماركا: يوفيتش يرفض ريال أوفييدو وينتقل إلى أيك أثينا اليوناني
أخر الأخبار
آس: الكشف عن تطورات إصابة كوبارسي وموقفه من بداية الدوري الإسباني دقيقة | الدوري الإسباني
أتالانتا: لوكمان طلب منا سابقا ألا يلعب لفريق آخر داخل إيطاليا.. والوضع اختلف الآن 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: إيفرتون يتوصل لاتفاق مع تشيلسي على ضم ديوسبري هال 44 دقيقة | ميركاتو
ماركا: النصر يستهدف التعاقد مع جرينوود.. ورونالدو يتدخل لإقناع اللاعب ساعة | ميركاتو
الدحيل يضم مدافع فرانكفورت ساعة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: إصابة كوبارسي في ساقه اليسرى.. واللاعب يخضع لفحوصات طبية ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول: توصية اتحاد الكرة سبب تعديل بند الحكام الأجانب ساعة | الدوري المصري
تايمز: ليفربول ونيوكاسل يتنافسان على ضم مدافع كريستال بالاس ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510558/آس-رودريجو-يستقر-على-البقاء-مع-ريال-مدريد-وكسب-ثقة-ألونسو