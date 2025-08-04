ليفركوزن يمدد عقد باتريك شيك
الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 14:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي باير ليفركوزن يوم الاثنين تمديد عقد مهاجمه التشيكي باتريك شيك حتى صيف 2030.
وكان العقد السابق يستمر حتى صيف 2027.
وقال شيك في تصريحات لموقع ناديه: "أريد أن أواصل المساهمة في تحقيق أهدافي، فهذه هي قوتي".
وأضاف "أتطلع أيضًا إلى أن أكون ركيزة أساسية في بناء فريق جديد قادر على الفوز بالألقاب".
وذكرت تقارير أن العقد الجديد يجعل اللاعب التشيكي الأعلى أجرا في النادي الألماني.
كان مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد من بين المهتمين بالتعاقد معه.
ولعب شيك 168 مباراة بقميص ليفركوزن، 81 هدفا، وحقق 3 ألقاب.
نرشح لكم
آس: الكشف عن تطورات إصابة كوبارسي وموقفه من بداية الدوري الإسباني أتالانتا: لوكمان طلب منا سابقا ألا يلعب لفريق آخر داخل إيطاليا.. والوضع اختلف الآن رومانو: إيفرتون يتوصل لاتفاق مع تشيلسي على ضم ديوسبري هال ماركا: النصر يستهدف التعاقد مع جرينوود.. ورونالدو يتدخل لإقناع اللاعب راشفورد يفتتح أهدافه وجافي يسجل ثنائية في فوز برشلونة على دايجو بخماسية وديا آس: رودريجو يستقر على البقاء مع ريال مدريد وكسب ثقة ألونسو ميرور: نيوكاسل يراقب موقف راموس لتعويض رحيل إيزاك المحتمل ماركا: يوفيتش يرفض ريال أوفييدو وينتقل إلى أيك أثينا اليوناني