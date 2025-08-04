ليفركوزن يمدد عقد باتريك شيك

أعلن نادي باير ليفركوزن يوم الاثنين تمديد عقد مهاجمه التشيكي باتريك شيك حتى صيف 2030.

وكان العقد السابق يستمر حتى صيف 2027.

وقال شيك في تصريحات لموقع ناديه: "أريد أن أواصل المساهمة في تحقيق أهدافي، فهذه هي قوتي".

وأضاف "أتطلع أيضًا إلى أن أكون ركيزة أساسية في بناء فريق جديد قادر على الفوز بالألقاب".

وذكرت تقارير أن العقد الجديد يجعل اللاعب التشيكي الأعلى أجرا في النادي الألماني.

كان مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد من بين المهتمين بالتعاقد معه.

ولعب شيك 168 مباراة بقميص ليفركوزن، 81 هدفا، وحقق 3 ألقاب.