كرة يد - بينهم عبد الغني.. الاتحاد الدولي يسلط الضوء على 8 مواهب في بطولة العالم للناشئين

سلط الاتحاد الدولي لكرة اليد الضوء على 8 مواهب منتظرة في بطولة العالم للناشئين تحت 18 عاما والمقامة في مصر.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ونشر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي تقريرا عن البطولة والنجوم المنتظر تألقهم ومن بينهم يوسف عبد الغني قائد منتخب مصر للناشئين والمحترف في صفوف نادي بيونتي جينيل الإسباني.

وضمت قائمة الاتحاد الدولي للاعبين المنتظر متابعتهم في البطولة ومن بينهم عبد الغني قائد منتخب مصر للناشئين كل من:

(نيكولا روجانوفيتش لاعب السويد، وألجوس أنزيتش لاعب سلوفينيا، ويوني بيرابو لاعب فرنسا، وكويم روكاس لاعب إسبانيا، وأندري إيرلنجنسون لاعب أيسلندا، ودوردي دراسكو لاعب صربيا، وماساتو أوهاشي لاعب اليابان).

وذكر الاتحاد الدولي في تقريره أن منتخب مصر بطل نسخة 2019 في مقدونيا الشمالية وصاحب المركز الرابع في النسخة السابقة بكرواتيا، يُعد واحدا من ضمن المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، خاصة وأن أبطال إفريقيا سيخوضون المنافسات على أرض مصر ووسط جماهيرهم.

وأشار التقرير إلى أن يوسف عبد الغني قائد منتخب مصر تحت 19 عاما قاد بلاده لتحقيق لقب البطولة الأفريقية في عام 2024 بعد عودة رائعة أمام منتخب تونس في النهائي بنتيجة 30-27.

وأعلن نادي بوينتي جينيل الإسباني، مؤخرا تعاقده مع يوسف عبد الغني ، قادمًا من نادي نيم الفرنسي "الفريق الثاني".

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من النسخة الحالية ببطولة العالم للناشئين رفقة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر للناشئين كالآتي:

مصر × كوريا الجنوبية - الأربعاء 6 أغسطس - 7:30 مساء

مصر × البحرين - الخميس 7 أغسطس - 7:30 مساء

مصر × اليابان - السبت 9 أغسطس - 7:30 مساء

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت".

وسبق وأن حقق منتخب مصر لقب بطولة العالم للناشئين في 2019.

وحصد منتخب مصر للناشئين المركز الرابع في النسخة الأخيرة والتي أقيمت بكرواتيا في 2023.