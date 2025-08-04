"تجاوز لأكثر من 5 سنوات".. الأهلي يشكو مصطفى يونس للمجلس الأعلى للإعلام

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 14:22

كتب : محمد جمال

مصطفى يونس

تقدم الأهلي بشكوى ضد مصطفى يونس نجم النادي السابق، لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكشف المجلس الأعلى للإعلام في بيان له، تفاصيل شكوى الأهلي "تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، شكوى من سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ضد مصطفى يونس."

وجاء في شكوى الأهلي "الكابتن مصطفى يونس، دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية منها برنامج الكابتن الذي يقدمه الكابتن أحمد حسن على قناة DMC، وبرنامج اللعيب الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي على قناة MBC، وموقع صدى البلد، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماه مصطفي يونس".

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وتقدم النادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل الحلقات المذكورة وكذلك بعض الروابط الخاصة بالفيديوهات المذاعة على صفحة اليوتيوب.

وأتم المجلس الأعلى للإعلام "تم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها."

وكان الأهلي أحال مصطفى يونس عضو النادي للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالنادي بسبب ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، حسبما جاء في بيان الأهلي.

ورد مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق على إعلان إحالته للتحقيق بصفته عضو في النادي، عبر FilGoal.com: "لا أمانع حضور التحقيق ولكن لأسأل وليس لأجيب بصفتي عضو عامل في النادي".

وأضاف "هناك العديد من الأسئلة التي تهمني كعضو في النادي، وهناك سأقول ما لا يمكنني قوله خارج النادي الأهلي".

وأتم "لم أذكر أي شخص بالاسم في أي ظهور إعلامي، وإن كانت إدارة الأهلي تحاول شطبي فلن أسكت عن حقي".

الأهلي مصطفى يونس
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