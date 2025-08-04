خبر في الجول - الزمالك يعقد جلسة أخيرة مع بتروجت لحسم مصير حامد حمدان

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 14:15

كتب : FilGoal

حامد حمدان - بتروجت

يعقد جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك جلسة مع إدارة نادي بتروجت بحثا عن إمكانية التعاقد مع حامد حمدان لاعب وسط الفريق البترولي.

ويغيب الفلسطيني عن تدريبات الفريق البترولي بعد رفض انتقاله لصفوف الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بتروجت يرسل خطابات لحامد حمدان على عنوان منزله بسبب انقطاعه عن التدريبات دون علم النادي، وتأتي تلك الخطوة قبل التقدم بشكوى ضده في اتحاد الكرة.

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيعقد جلسة في فرصة أخيرة لحسم مصير انتقال حامد حمدان إلى الفريق.

وكان الطرفان قد عقدا جلسة في الأيام الماضية استمرت لمدة 5 ساعات دون التوصل لاتفاق.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

ويشغل الدولي أكثر من مركز في خط الوسط كما سبق أن لعب كقلب دفاع.

وأصبح حمدان لاعبا دوليا لمنتخب فلسطين إذ ارتدى قميص الفدائي في 3 مباريات دولية خلال تصفيات كأس العالم 2026.

الزمالك حامد حمدان بتروجت
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