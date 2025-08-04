اليوم السعودية: أهلي جدة يخطف نجم شتوتجارت

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 13:26

كتب : FilGoal

إنزو ميلو

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن أهلي جدة توصل لاتفاق مع شتوتجارت لضم جناحه الفرنسي إنزو ميلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبذلك نجح أهلي جدة في خطف ميلو من أتليتكو مدريد الذي توصل إلى اتفاق مع شتوتجارت قبل أيام.

وأوضح تقرير الجريدة السعودية أن أهلي جدة توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه.

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وأضاف التقرير أن رتوش أخيرة تفصل بين إتمام الصفقة بشكل رسمي.

فيما أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن شتوتجارت سيحصل على ما لا يقل عن 28 مليون يورو مقابل التخلي عن ميلو لأهلي جدة.

ولا يزال اللاعب في شتوتجارت، لكنه سيسافر قريبًا لإجراء الفحص الطبي بمجرد الانتهاء من التفاصيل النهائية، وفقا لتقرير سكاي.

قبل أيام، ذكرت صحيفة ليكيب أن أتليتكو مدريد توصل لاتفاق مع شتوتجارت لضم ميلو مقابل 23 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب لديه شرط جزائي يبلغ 20 مليون يورو لكن النادي الإسباني سيسدد مبلغ أكبر من الشرط الجزائي لتقسيطه على دفعات.

وكان شتوتجارت قد تعاقد مع اللاعب الفرنسي في صيف 2021 مقابل 1.7 مليون يورو.

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وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع شتوتجارت في 2028.

وخاض صانع الألعاب مع شتوتجارت في الموسم الماضي 43 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 8 آخرين.

وإجمالا، لعب ميلو 113 مباراة مع شتوتجارت وسجل 22 هدفا وصنع 21 آخرين.

وعلى المستوى الدولي شارك ميلو مع منتخب فرنسا في 4 مباريات وسجل هدفا.

إنزو ميلو شتوتجارت أهلي جدة
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