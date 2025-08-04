رابطة الأندية تعلن تعديل جديد في اللائحة بشأن استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 12:50

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية إجراء تعديل جديد بشأن استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري المصري.

وأرسلت الرابطة خطابات إلى الأندية المشاركة في مسابقتي الدوري وكأس عاصمة مصر بتعديل المادة (13.46) من لائحة الدوري للموسم الجديد.

وتقرر تعديل المادة رقم (13.46) والتي تنص علي :

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"في حالة تعذر تلبيه الطلب الخاص بإستقدام حكام أجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.46) تلتزم لجنة الحكام بالرد على طلب النــادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب".

لتصبح

"في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكّام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (12.46) على لجنة الحكّام إخطار النادي مُقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".. ويتم العمل بهذا المنشور من تاريخ إصداره في جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة".

وقررت الرابطة تعديل مواعيد انطلاق المباريات في شهر أغسطس، لتكون في تمام السادسة والتاسعة مساء، بدلا من الخامسة والثامنة.

وذلك لتفادي اللعب في درجات الحرارة المرتفعة خلال الجولات الأولى من الدوري في الصيف.

وينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس الجاري.

ويضم الدوري 21 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

الدوري المصري رابطة الأندية تعديل لائحة
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