بعدما خطفه من أرسنال.. ليفربول يضم مهاجما جديدا

أعلن نادي ليفربول يوم الاثنين ضم المهاجم الشاب ويل رايت قادما سالفورد سيتي.

ولم يعلن ليفربول مدة التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا أو قيمة الصفقة.

يذكر أن ويل رايت كان على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى أرسنال هذا الصيف، لكن ليفربول نجح في خطف الموهبة الشابة.

ويل رايت خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول لسالفورد خلال موسم 2024-2025.

فقد ظهر أمام مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي في الـ16 من عمره في يناير الماضي.

وظهر رايت لأول مرة في نوفمبر 2024 عندما شارك في مباراة كأس رابطة المحترفين ضد فريق وولفرهامبتون واندررز تحت 21 عامًا.

وفي 2025 لعب مباراة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراتين في دوري الدرجة الثالثة.

وانضم المهاجم الشاب إلى فريق ليفربول تحت 21 عامًا الأسبوع الماضي.

وشارك لأول مرة يوم السبت، حيث شارك في النصف ساعة الأخيرة من مباراة هال سيتي في الأكاديمية.