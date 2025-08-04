الرياضية: طلب خاص من جيسوس.. منافسة سعودية على ضم ظهير التعاون وتحديد قيمة الصفقة

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 12:32

كتب : FilGoal

سعد الناصر - التعاون

تتنافس ثلاثة أندية سعودية على ضم سعد الناصر ظهير فريق التعاون هذا الصيف.

ويرتبط سعد الناصر بتعاقد مع التعاون حتى نهاية الموسم الجاري أي حتى صيف 2026.

وكشفت صحيفة الرياضية عن تلقي نادي التعاون استفسارات من أندية النصر والاتحاد والقادسية.

ويأتي ذلك لبحث إمكانية التعاقد مع سعد الناصر ظهير فريق التعاون هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن التعاون لا يمانع بيع اللاعب ولكن حددت إدارة النادي مبلغ 55 مليون ريال لبدء التفاوض.

ويسعى الثلاثي المتنافس على ضم اللاعب، تدعيم مركز الظهير الأيسر قبل انطلاق الدوري السعودي.

وكانت صحيفة الرياضية قد أشارت إلى رغبة جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر من تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب سعودي.

وخاض سعد الناصر الموسم الماضي 41 مباراة في مختلف البطولات وسجل خلالها هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وبدأ سعد الناصر مشواره من فريق شباب الهلال قبل أن ينضم إلى التعاون على سبيل الإعارة في 2022 ثم التوقيع بشكل دائم في العام التالي.

التعاون سعد الناصر
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