ميرور: نيوكاسل يراقب موقف راموس لتعويض رحيل إيزاك المحتمل

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 12:20

كتب : FilGoal

جونكالو راموس مهاجم باريس سان جيرمان

يراقب نادي نيوكاسل مصير مستقبل جونكالو راموس مهاجم باريس سان جيرمان لتعويض رحيل ألكسندر إيزاك المحتمل.

جونكالو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

نيوكاسل يونايتد

وعاد إيزاك إلى تدريبات نيوكاسل اليوم الإثنين بعد فترة غياب وانقطاع عن خوض المران، وكان قد غاب عن مباراة الفريق الأخيرة في رحلته الآسيوية أمام توتنام يوم الأحد.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن نيوكاسل يراقب مصير جونكالو راموس مع باريس سان جيرمان لتعويض رحيل إيزاك المحتمل.

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وأشار التقرير إلى أن نيوكاسل يبحث عن بدائل هجومية في الوقت الحالي لتدعيم صفوف الفريق.

وكانت إدارة نيوكاسل قد رفضت عرضا من ليفربول يقدر بـ 110 مليون جنيه إسترليني.

نيوكاسل أعلن أن غياب إيزاك عن الرحلة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد نتيجة إصابة في الفخذ، فيما ذكرت مصادر بأن غيابه نتيجة مستقبله الغامض حتى الآن.

ويتبقى 3 سنوات في عقد إيزاك مع نيوكاسل، ولكن الفريق بدأ في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائية لكأس الرابطة في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.

نيوكاسل باريس سان جيرمان جونكالو راموس
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