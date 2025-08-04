ماركا: يوفيتش يرفض ريال أوفييدو وينتقل إلى أيك أثينا اليوناني

غادر الصربي لوكا يوفيتش إلى العاصمة اليونانية أثينا استعدادا للانضمام إلى فريق أيك أثينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن رفض يوفيتش لعرض ريال أوفييدو الصاعد حديثا للدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة "بذل نادي ريال أوفييدو قصارى جهده للتعاقد مع المهاجم الصربي في الأسابيع الأخيرة، وفي اللحظة التي بدا فيها الطرفان أقرب من أي وقت مضى، رفض يوفيتش العرض".

وأكملت ماركا "المهاجم غير مقتنع بمشروع ريال أوفييدو أو بتشكيلته، لذا فقد اختار الفريق اليوناني، واللاعب في طريقه حاليًا إلى أثينا للتوقيع مع ناديه الجديد.

ولعب يوفيتش الموسم الماضي 15 مباراة في الدوري الإيطالي، وسجل هدفين، فيما لعب مباراتين في كأس إيطاليا وسجل هدفين.

ورحل اللاعب الصربي صاحب الـ27 عاما عن ميلان الإيطالي في صيف 2025.

المهاجم الصربي بدأ مسيرته مع فريق الشباب بالنجم الأحمر قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

ولعب يوفيتش خلال مسيرته لأندية بنفيكا البرتغالي، وأينتراخت فرانكفورت الألماني، وريال مدريد الإسباني، وفيورنتينا وميلان الإيطاليين.

يوفيتش انضم لريال مدريد في عام 2019 قادما من إينتراخت فرانكفورت ولم يتمكن من الحصول على مقعد أساسي مع الفريق.

وشارك لاعب فرانكفورت السابق مع ريال مدريد في 51 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 5.

وتوج يوفيتش بقميص ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة ولقبي دوري إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرتين.