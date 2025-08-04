فوت ميركاتو: مارسيليا يعرض أوناحي في صفقة تبادلية مع جيرونا

يقترح نادي مارسيليا دخول المغربي عز الدين أوناحي في صفقة تبادلية مع جيرونا.

ويمتد تعاقد أوناحي مع مارسيليا حتى صيف 2027.

اللاعب المغربي في طريقه للرحيل عن النادي الفرنسي لكونه لا يدخل في خطط المدرب روبرتو دي زيربي.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن مارسيليا يسعى لدخول أوناحي في صفقة تبادلية مع جيرونا من أجل حسم انتقال ميجيل جوتيريز لاعب جيرونا.

ويبحث الدولي المغربي عن وجهة جديدة بعد خروجه من حسابات دي زيربي وتدربه مع الفريق الثاني في مارسيليا انتظارا لحل مستقبله.

ويأمل نادي مارسيليا في الحصول على 12 مليون يورو مقابل رحيل أوناحي، وهو العرض الذي تقدم به سبارتاك موسكو لكن رفضه اللاعب نفسه.

وطلب جيرونا ضم أوناحي في وقت سابق ولكن توقف عرضه عند 3 ملايين يورو فقط.

وارتبط اسم أوناحي بالعودة إلى باناثينايكوس في اليونان، حيث قدم موسما ناجحا على سبيل الإعارة.

يذكر أن عز الدين أوناحي، صاحب الـ24 عامًا، خاض الموسم المنصرم مع نادي باناثينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى مارسيليا هذا الصيف.

ولعب أوناحي 35 مباراة مع باناثينايكوس وسجل 5 أهداف وصنع 7 بجميع المسابقات.