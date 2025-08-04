تقرير: فريق وحيد لن يلعب على أرضه في الدوري السعودي الممتاز

ذكرت جريدة الجزيرة السعودية أن فريق النجمة سيكون الفريق الوحيد بين أندية الدوري السعودي الممتاز الذي لن يلعب مبارياته على أرضه.

وأوضح التقرير أن فريق النجمة لن يلعب في مدينة عنيزة لعدم توفر ملعب مناسب.

وأضاف أن وزارة الرياضية السعودية لم توافق على استضافة المباريات على ملعب التعليم أو ملعب النادي في عنيزة.

وسيلعب النجمة جميع مبارياته في بريدة سواءً أمام الفرق الجماهيرية أو غيرها، وفقا للتقرير.

وتأهل نادي النجمة إلى الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وكان النجمة قد هبط في موسم 2002-2003، ولم يتمكن من العودة حتى صعد أخيرا في ختام الموسم المنصرم.

يذكر أن نيوم والنجمة والحزم تأهلوا للدوري السعودي الممتاز في الموسم الجديد.