تقرير: فريق وحيد لن يلعب على أرضه في الدوري السعودي الممتاز

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 11:41

كتب : FilGoal

النجمة السعودي

ذكرت جريدة الجزيرة السعودية أن فريق النجمة سيكون الفريق الوحيد بين أندية الدوري السعودي الممتاز الذي لن يلعب مبارياته على أرضه.

وأوضح التقرير أن فريق النجمة لن يلعب في مدينة عنيزة لعدم توفر ملعب مناسب.

وأضاف أن وزارة الرياضية السعودية لم توافق على استضافة المباريات على ملعب التعليم أو ملعب النادي في عنيزة.

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وسيلعب النجمة جميع مبارياته في بريدة سواءً أمام الفرق الجماهيرية أو غيرها، وفقا للتقرير.

وتأهل نادي النجمة إلى الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وكان النجمة قد هبط في موسم 2002-2003، ولم يتمكن من العودة حتى صعد أخيرا في ختام الموسم المنصرم.

يذكر أن نيوم والنجمة والحزم تأهلوا للدوري السعودي الممتاز في الموسم الجديد.

النجمة الدوري السعودي
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