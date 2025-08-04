صحيفة اليوم: الاتفاق يضم مدافع هاتاي سبور التركي مقابل 800 ألف يورو

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

فرانسيسكو كالفو

أتم نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع الكوستاريكي فرانسيسكو كالفو مدافه هاتاي سبور التركي.

فرانشيسكو كالفو

النادي : مينيسوتا يونايتد

الاتفاق

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى الاتفاق لمدة موسمين.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة بلغت قيمتها نحو 800 ألف يورو وفقا لمصادر الصحيفة السعودية.

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ويأتي التعاقد مع كالفو بسبب رغبة سعد الشهري المدير الفني للفريق في تدعيم مركز قلب الدفاع استعدادا للموسم الجديد.

وانتقل كالفو إلى صفوف هاتاي سبور قبل انطلاق الموسم الماضي بعد تجربة قصيرة مع نادي جواريز المكسيكي.

ولعب كالفو في الدوري الأمريكي خلال الفترة من 2017 حتى 2022 بقميص ثلاثة أندية.

إذ شارك كالفو في الدوري مع أندية مينيسوتا وشيكاغو وسان خوسيه إيرثكويكس.

ودعّم الاتفاق صفوفه بأكثر من صفقة خلال الفترة الماضية إذ ضم المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، ونكوتا لتدعيم الهجوم.

بينما تعاقد مع ألكسندر دودا لاعب الوسط والمدافع عبد الباسط هوساوي.

فرانسيسكو كالفو الاتفاق
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