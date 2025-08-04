إنتر ميامي يعلن تفاصيل إصابة ميسي

كشف إنتر ميامي عن تفاصيل إصابة ليونيل ميسي في مواجهة فريقه أمام نيكاكسا المكسيكي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وفاز إنتر يامي على حساب نيكاكسا بركلات الترجيح ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الدوريات.

وكشف إنتر ميامي عبر موقعه الرسمي "خضع ميسي لفحوصات طبية من أجل تقييم مدى الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة كأس الدوري الليلة الماضية أمام نيكاكسا، والتي أجبرته على مغادرة الملعب."

وأكمل النادي "أكدت النتائج إصابته بإصابة عضلية طفيفة في ساقه اليمنى، وسيعتمد تعافيه الطبي على تطور حالته الصحية واستجابته للعلاج."

وتم استبدال ليونيل ميسي في الدقيقة 11 بسبب الإصابة التي تعرض لها عقب مرور 7 دقائق فقط من المباراة.

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بين إنتر ميامي ونيكاكسا ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

وتقدم إنتر ميامي في الدقيقة 12 عن طريق سيجوفيا من صناعة رودريجو دي بول، لكن تعادل نيكاكسا عن طريق بادالوني في الدقيقة 33.

وسجل مونريال هدفا قاتلا لنيكاكسا في الدقيقة 81 قبل أن ينجح جوردي ألبا في تعديل النتيجة من صناعة دي بول مجددا في الدقيقة 92.

وشهد اللقاء حالتي طرد إذ تعرض فالكون لاعب إنتر ميامي للطرد في الدقيقة 17 بينما كالديرون لاعب نيكاكسا طُرد في الدقيقة 60.

وتغلب إنتر ميامي على نيكاكسا بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح ليحسم نقطتين جديدتين في رصيده.

ويجب أن تنتهي كل مباراة بفوز أحد الفرق، فإذا انتهت في الوقت الأصلي يحصل الفائز على 3 نقاط بشكل طبيعي.

أما في حالة اللجوء لركلات الترجيح يحصل الفائز على نقطتين والمهزوم على نقطة واحدة.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتا بترتيب فرق الدوري الأمريكي قبل المواجهة الثالثة والأخيرة.

ويواجه إنتر ميامي فريقا أونام بوماس صاحب المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري المكسيكي فجر الخميس المقبل.