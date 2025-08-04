بن جاكوبس: نيوم يسعى لتدعيم خط الوسط بضم دوكوري

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

عبد الله دوكوري - محمد صلاح - إيفرتون - ليفربول

يسعى نادي نيوم السعودي لتدعيم خط الوسط بضم المالي عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون السابق.

عبدالله دوكوريه

النادي : لاعب حر

نيوم

وبذلك يدخل نيوم في منافسة مع عدد من الفرق الأوروبية تسعى للحصول على خدمات اللاعب.

وانتهى تعاقد دوكوري مع إيفرتون ورفض صاحب الـ 32 عاما تجديد تعاقده بحثا عن فرصة جديدة.

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وكشف بن جاكوبس صحفي إذاعة talkSports الموثوق في أخبار سوق الانتقالات، عن رغبة نيوم في ضم اللاعب.

وأشار بن جاكوبس إلى أن نيوم في مفاوضات لبحث إمكانية ضم دوكوري هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

ويضع نيوم أكثر من لاعب في دائرة الترشيحات لتعزيز خط الوسط هذا الموسم.

وسبق لدوكوري اللعب لأندية رين وواتفورد وغرناطة وإيفرتون.

ويلعب دوكوري بقميص إيفرتون منذ صيف 2020 وحتى نهاية الموسم المنقضي.

وخاض لاعب الوسط المالي 278 مباراة في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 36 هدفا وصنع 25 آخرين.

نيوم عبد الله دوكوري
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