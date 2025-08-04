تقرير: لتعويض رحيل دايو.. مدافع الوداد يقترب من نهضة بركان

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 10:56

كتب : FilGoal

جمال حركاس - الوداد

يقترب نادي نهضة بركان المغربي من تدعيم دفاعاته بضم جمال حركاس مدافع الوداد.

ويغيب حركاس عن معسكر الوداد في تركيا بعد خروجه من قائمة الفريق الرسمية.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن المفاوضات لا تزال جارية بين حركاس ونهضة بركان لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف.

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وأشار التقرير إلى مواصلة حركاس تدريباته وفق برنامج خاص تحت إشراف معد بدني بمدينة وجدة.

وتأتي رغبة نهضة بركان في ضم حركاس بعد إعلان رحيل يوسوفو دايو مدافع الفريق.

ويلعب حركاس في مركز الدفاع ويبلغ من العمر 29 عاما، وانضم من الرجاء إلى الوداد في يناير 2023.

وشارك حركاس في مباراتين مع الوداد في كأس العالم للأندية.

وسبق وأن مثل حركاس منتخب المغرب في 4 مباريات دولية بداية من أكتوبر 2024.

وتوج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه كما حصد الكونفدرالية الإفريقية.

الوداد نهضة بركان جمال حركاس
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