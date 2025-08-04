قاده مورينيو وجيسوس سابقا.. اتحاد جدة يختتم استعداداته بمواجهة أونياو البرتغالي

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 10:29

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة - القادسية - نهائي كأس خادم الحرمين

يختتم اتحاد جدة استعداداته للموسم الجديد بمواجهة أونياو دي ليريا البرتغالي أحد فرق الدرجة الثانية.

ورغم تاريخ أونياو المتواضع إلا أنه قد سبق وقاده الثنائي جوزيه مورينيو وجورجي جيسوس من قبل.

ويختتم اتحاد جدة بتلك المواجهة معسكره الخارجي عقب خوض 4 مباريات ودية.

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ويعود اتحاد جدة بقيادة لوران بلان إلى مدينة جدة يوم الخميس المقبل لخوض مرحلة تحضيرية أخيرية قبل السفر إلى هونج كونج.

وتستضيف هونج كونج منافسات السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.

ونجح اتحاد جدة في التتويج بالثنائية المحلية الموسم الماضي بعد حصد لقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه اتحاد جدة فريق النصر يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويستضيف ملعب هونج كونج الدولي جميع المباريات والنهائي الذي سيقام يوم 23 أغسطس.

بينما مباراة نصف النهائي الأخرى ستكون بين أهلي جدة والقادسية.

الدوري السعودي اتحاد جدة الاتحاد أونياو
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