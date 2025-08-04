مواعيد مباريات الإثنين 4 أغسطس 2025.. برشلونة ضد دايجو ومباراتان لليفربول أمام بلباو

تستأنف المباريات الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

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مباريات ودية

يلعب الشمال القطري بقيادة أكرم توفيق مباراة ودية أمام تيلستار الهولندي في تمام الواحدة ظهرا.

ويحل برشلونة ضيفا على دايجو الكوري الجنوبي في تمام الثانية ظهرا.

ويأتي ذلك في ختام جولة برشلونة الآسيوية.

بينما يواجه ليفربول فريق أتليتك بلباو مباراتين في نفس اليوم.

وتقام المباراة الأولى في تمام السابعة مساء، بينما المواجهة الثانية ستكون في العاشرة مساء.

وأخيرا يواجه إشبيلية فريق القادسية السعودي في تمام العاشرة مساء.

وتستعد الفرق على مستوى دول العالم لانطلاق الموسم الجديد خلال الشهر الجاري.