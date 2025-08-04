موندو ديبورتيفو: برشلونة يخطط لإعارة فورت

يخطط نادي برشلونة إعارة لاعبه هيكتور فورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هيكتور فورت النادي : برشلونة برشلونة

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن النادي الكتالوني يخطط لإعارة اللاعب صاحب الـ 19 عاما للحصول على دقائق لعب أكثر وتطوير مستواه.

وينتهي تعاقد فورت مع برشلونة في الصيف المقبل.

وتأس الظهير الأيمن في برشلونة وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى وصل للفريق الأول.

ولعب فورت في الموسم الماضي 20 مباراة بواقع 638 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وإجمالا لعب فورت 30 مباراة مع برشلونة وصنع 3 أهداف دون التسجيل.

وحصد اللاعب الإسباني الثلاثية المحلية في الموسم الماضي بواثع الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وبطولة السوبر.

وتعاقد برشلونة حتى الآن مع الحارس جوان جارسيا من إسبانيول والمهاجم ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وغادر باو فيكتور وأليكس فالي وبابلو توري وكليمينت لونجليه وأندر أسترالاجا وأنسو فاتي مقابل 23 مليون يورو.