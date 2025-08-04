القادسية يضم مصعب الجوير من الهلال
الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 00:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي القادسية السعودي التعاقد مع مصعب الجوير لاعب الهلال.
مصعب الجوير
النادي : الهلال
وكشف القادسية عن التعاقد مع الجوير لمدة 5 مواسم.
لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما انتقل من الهلال إلى القادسية مقابل 50 مليون ريال.
وكان الجوير قضى الموسم الماضي معارا من الهلال إلى الشباب.
لكنه انضم للهلال خلال مشاركة الأزرق في كأس العالم للأندية قبل أيام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان القادسية تعاقد مع ماتيو ريتيجي هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.
نرشح لكم
توتنام يستعير بالينيا من بايرن ميونيخ بورتو يعلن ضم لوك دي يونج رومانو: ليفربول يمنح نونيز إذنا بالحديث مع الهلال وإنزاجي الثامنة.. تشيلسي يعلن ضم هاتو ماركا: أتلتيكو مينيرو يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم رينيير بالرسوم المتحركة.. سعود عبد الحميد إلى لانس توك سبورت: تم الاتفاق.. سون إلى لوس أنجلوس بعد إعلان رغبته في الرحيل.. تقرير: إنتر جاهز لتقديم عرض جديد لضم لوكمان
أخر الأخبار
بورتو يعلن ضم لوك دي يونج 3 ساعة | الكرة الأوروبية