القادسية يضم مصعب الجوير من الهلال

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 00:48

كتب : FilGoal

مصعب الجوير

أعلن نادي القادسية السعودي التعاقد مع مصعب الجوير لاعب الهلال.

وكشف القادسية عن التعاقد مع الجوير لمدة 5 مواسم.

لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما انتقل من الهلال إلى القادسية مقابل 50 مليون ريال.

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وكان الجوير قضى الموسم الماضي معارا من الهلال إلى الشباب.

لكنه انضم للهلال خلال مشاركة الأزرق في كأس العالم للأندية قبل أيام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان القادسية تعاقد مع ماتيو ريتيجي هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

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