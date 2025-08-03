كرة سلة – منتخب مصر يهزم روسيا وديا استعدادا لبطولة الأفروباسكت

فاز منتخب مصر الأول لكرة السلة للرجال على روسيا في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا لمشاركة الفراعنة في بطولة الأفروباسكت.

وتغلب منتخب مصر على روسيا بنتيجة 80-73 في المباراة التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة في مدينة أكتوبر.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم روسيا بنتيجة 42-34.

وقبل المباراة حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاجتماع مع لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة محمد الكرداني.

وذلك لتحفيز الفراعنة قبل المشاركة في بطولة الأفروباسكت.

ويشارك منتخب مصر في بطولة الأفروباسكت المقامة في أنجولا في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس.

ويقع المنتخب في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من السنغال ومالي وأوغندا.