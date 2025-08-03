الزمالك يعلن رحيل أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي

أعلن الزمالك رحيل أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي.

وأوضح الزمالك أن سالم اعتذر عن عدم استكمال مهمته لارتباطه بخوض تجربة إعلامية جديدة تستلزم التفرغ التام والحياد الكامل.

تعاقدات الزمالك

وتعاقد الزمالك مع 8 لاعبين جدد خلال هذا الصيف حتى الآن.

وضم الزمالك كل من: المهدي سليمان وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل.

كما تعاقد مع الفلسطيني آدم كايد والأنجولي شيكو بانزا والمغربي عبد الحميد معالي.

وتم رفع اسم الزمالك من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات من على موقع فيفا بعد دفع المستحقات المتأخرة لـ جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

مشوار الزمالك في الدوري

ويفتتح الزمالك مشواره بمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة الاتحاد على استاد القاهرة.

وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل، ومن المقرر إعلان جداول المباريات خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أجندة الزمالك كالآتي:

الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس) 8 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الثانية: الزمالك × المقاولون العرب (استاد القاهرة) 16 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الثالثة: مودرن سبورت × الزمالك (استاد القاهرة) 21 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الرابعة: الزمالك × فاركو (استاد القاهرة) 26 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الخامسة: وادي دجلة × الزمالك (استاد السلام) 31 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة السادسة: الزمالك × المصري (استاد برج العرب) 13 سبتمبر الساعة 8:00 مساء

الجولة السابعة: الإسماعيلي × الزمالك (استاد الإسماعيلية) 18 سبتمبر الساعة 5:00 مساء

الجولة الثامنة: الزمالك × الجونة (استاد القاهرة) 23 سبتمبر الساعة 8:00 مساء

الجولة التاسعة: الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة) 29 سبتمبر الساعة 8:00 مساء

الجولة العاشرة: الزمالك × غزل المحلة (استاد القاهرة) 4 أكتوبر الساعة 5:00 مساء

الجولة الـ 11: راحة

الجولة الـ 12: البنك الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة) 30 أكتوبر الساعة 8:00 مساء

الجولة الـ 13: الزمالك × طلائع الجيش (استاد القاهرة) 3 نوفمبر الساعة 5:00 مساء

الجولة الـ 14: الزمالك × سموحة (استاد القاهرة) 26 نوفمبر الساعة 5:00 مساء

الجولة 15: إنبي x الزمالك (استاد المقاولون العرب) 20 يناير الساعة 8:00 مساء

الجولة 16: الزمالك x بتروجت (استاد القاهرة) 28 يناير الساعة 5:00 مساء

الجولة 17: كهرباء الإسماعيلية x الزمالك (استاد الإسماعيلية) 24 فبراير الساعة 8:00 مساء

الجولة 18: الزمالك × حرس الحدود (استاد القاهرة) 20 فبراير الساعة 9:30 مساء

الجولة 19: زد x الزمالك (استاد القاهرة) 24 فبراير الساعة 9:30 مساء

الجولة الـ 20: بيراميدز × الزمالك (استاد الدفاع الجوي) 1 مارس الساعة 9:30 مساء

الجولة الـ 21: الزمالك × الاتحاد (استاد القاهرة) 6 مارس الساعة 9:30 مساء

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)