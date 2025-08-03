المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت

تعادل الأهلي مع بتروجت بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن الاستعداد لانطلاق الدوري المصري.

جاء ذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتعد المباراة هي الثانية في نفس اليوم للأهلي، بعدما لعب أول مباراة ضد منتخب الشاب وفاز بهدف دون رد سجله نيتس جراديشار.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - أحمد رمضان - كريم فؤاد

خط الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان

أمامهما: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف

وسجل ثنائية الأهلي أمام بتروجت ياسين مرعي بضربة رأسية بعد ركنية نفذها زيزو.

ومحمد شريف بصناعة من كريم فؤاد.

ويلعب الأهلي في انطلاق الدوري ضد مودرن سبورت يوم السبت المقبل.