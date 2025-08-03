توتنام يستعير بالينيا من بايرن ميونيخ

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

جواو بالينيا - توتنام

أعلن نادي توتنام استعارته لجواو بالينيا من بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد النادي الإنجليزي على أن الإعارة لمدة موسم واحد.

وبحسب التقارير الصحفية فإن توتنام وضع في العقد بند أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

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كومباني لا يفضله

انضم بالينيا صاحب الـ 30 عاما لبايرن ميونيخ الصيف الماضي مقابل 51 مليون يورو وشارك فقط في 25 مباراة.

ولا يفضل فينسنت كومباني المدير الفني للبافاري الاعتماد على خدمات البرتغالي مفضلا عليه يوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وألكسندر بافلوفيتش وكونراد لايمر.

تألق سابق

تألق بالينيا سابقا في الدوري الإنجليزي رفقة فولام حيث خاض 79 مباراة بقميصه وفاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق بأول مواسمه عقب انضمامه قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وكان توتنام قد ضم ماتيس تيل من بايرن ميونيخ بشكل نهائي هذا الصيف بعد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا للديوك اللندنية.

وأعلن توتنام حتى الآن ضم كل من محمد قدوس ولوكاس فيسكوفيتش وكوتا تاكاي.

ميركاتو جواو بالينيا توتنام بايرن ميونيخ
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