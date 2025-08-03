بورتو يعلن ضم لوك دي يونج

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

لوك دي يونج - بورتو

أعلن نادي بورتو التعاقد مع لوك دي يونج لاعب أيندهوفن السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب الهولندي يمتد لمدة موسم واحد مع إمكانية تجديده لموسم إضافي.

وكان دي يونج قريبا من الانتقال إلى الاتفاق لكن لم يتم إبرام الصفقة في النهاية حسب التقارير الإخبارية.

وللمرة الأولى ينتقل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما إلى الدوري البرتغالي.

وحصل دي يونج على جائزة هداف الدوري الهولندي مرتين، المرة الأولى موسم 2018-2019 بعدما أحرز 28 هدفا.

والمرة الثانية في موسم 2023-2024 إذ سجل 29 هدفا.

وخاض دي يونج في الموسم الماضي 47 مباراة رفقة أيندهوفن وسجل 18 هدفا وصنع 13 آخرين.

وإجمالا خاض دي يونج 338 مباراة مع أيندهوفن وسجل 186 هدفا وصنع 98.

لوك دي يونج بورتو ميركاتو أيندهوفن
نرشح لكم
توتنام يستعير بالينيا من بايرن ميونيخ رومانو: ليفربول يمنح نونيز إذنا بالحديث مع الهلال وإنزاجي ماركا تكشف الموعد المحتمل لعودة بيلينجهام الثامنة.. تشيلسي يعلن ضم هاتو ماركا: أتلتيكو مينيرو يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم رينيير 15 يوما فقط.. ريال مدريد يكشف تفاصيل بداية الفترة التحضيرية بالرسوم المتحركة.. سعود عبد الحميد إلى لانس رومانو يكشف حقيقة مفاوضات النصر مع برونو
أخر الأخبار
كرة سلة – منتخب مصر يهزم روسيا وديا استعدادا لبطولة الأفروباسكت 49 دقيقة | كرة سلة
الزمالك يعلن رحيل أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ساعة | الدوري المصري
المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت ساعة | الدوري المصري
توتنام يستعير بالينيا من بايرن ميونيخ ساعة | ميركاتو
بورتو يعلن ضم لوك دي يونج ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – فاركو يتراجع عن استعارة حازم أسامة من الزمالك ساعة | الدوري المصري
بسبب درجة الحرارة.. تعديل مواعيد انطلاق مباريات الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
في ظهور كوكا الأول.. الاتفاق يتعادل مع السد وديا 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510523/بورتو-يعلن-ضم-لوك-دي-يونج