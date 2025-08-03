بورتو يعلن ضم لوك دي يونج

أعلن نادي بورتو التعاقد مع لوك دي يونج لاعب أيندهوفن السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب الهولندي يمتد لمدة موسم واحد مع إمكانية تجديده لموسم إضافي.

وكان دي يونج قريبا من الانتقال إلى الاتفاق لكن لم يتم إبرام الصفقة في النهاية حسب التقارير الإخبارية.

وللمرة الأولى ينتقل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما إلى الدوري البرتغالي.

وحصل دي يونج على جائزة هداف الدوري الهولندي مرتين، المرة الأولى موسم 2018-2019 بعدما أحرز 28 هدفا.

والمرة الثانية في موسم 2023-2024 إذ سجل 29 هدفا.

وخاض دي يونج في الموسم الماضي 47 مباراة رفقة أيندهوفن وسجل 18 هدفا وصنع 13 آخرين.

وإجمالا خاض دي يونج 338 مباراة مع أيندهوفن وسجل 186 هدفا وصنع 98.