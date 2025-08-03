بورتو يعلن ضم لوك دي يونج
الأحد، 03 أغسطس 2025 - 22:54
كتب : FilGoal
أعلن نادي بورتو التعاقد مع لوك دي يونج لاعب أيندهوفن السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب الهولندي يمتد لمدة موسم واحد مع إمكانية تجديده لموسم إضافي.
𝐀𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐧𝐨𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐝? 😎 Bem-vindo, Luuk de Jong 🔵⚪#SeguimosJuntos pic.twitter.com/2vIbJRhDCV— FC Porto (@FCPorto) August 3, 2025
وكان دي يونج قريبا من الانتقال إلى الاتفاق لكن لم يتم إبرام الصفقة في النهاية حسب التقارير الإخبارية.
وللمرة الأولى ينتقل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما إلى الدوري البرتغالي.
وحصل دي يونج على جائزة هداف الدوري الهولندي مرتين، المرة الأولى موسم 2018-2019 بعدما أحرز 28 هدفا.
والمرة الثانية في موسم 2023-2024 إذ سجل 29 هدفا.
وخاض دي يونج في الموسم الماضي 47 مباراة رفقة أيندهوفن وسجل 18 هدفا وصنع 13 آخرين.
وإجمالا خاض دي يونج 338 مباراة مع أيندهوفن وسجل 186 هدفا وصنع 98.