خبر في الجول – فاركو يتراجع عن استعارة حازم أسامة من الزمالك

تراجع نادي فاركو عن استعارة حازم أسامة لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فاركو تراجع عن استعارة اللاعب لأسباب مالية.

وسيتواجد اللاعب في تدريبات الزمالك خلال الساعات المقبلة بشكل طبيعي.

ورفع فاركو عقوبة إيقاف القيد التي كانت مفروضة عليه.

حازم أسامة هو أحد خريجين قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وسبق لأسامة لعب 6 مباريات بقميص الفريق الأول للزمالك ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويبلغ أسامة من العمر 21 عاما ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

وأنهى فاركو الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي في المركز السابع.

ولم يكشف فاركو عن أي صفقة حتى الآن استعدادا للموسم الجديد.