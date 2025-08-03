بسبب درجة الحرارة.. تعديل مواعيد انطلاق مباريات الدوري المصري

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري 2025

أعلنت رابطة الأندية المصرية تعديل انطلاق مباريات الدوري المصري، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وقررت الرابطة تعديل مواعيد انطلاق المباريات، لتكون في تمام السادسة والتاسعة مساء، بدلا من الخامسة والثامنة.

وذلك لتفادي اللعب في درجات الحرارة المرتفعة خلال الجولات الأولى من الدوري في الصيف.

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وينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس الجاري.

ويضم الدوري 21 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

الدوري المصري رابطة الأندية
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