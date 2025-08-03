في ظهور كوكا الأول.. الاتفاق يتعادل مع السد وديا

تعادل فريق الاتفاق السعودي مع منافسه السد القطري بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا للموسم الجديد.

وشارك الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" أساسيا.

ويعد هذا الظهور هو الأول للاعب لوهافر الفرنسي السابق.

ولم ينتصر الاتفاق في أي مباراة ودية إذ تعادل في وديتين ضد بورتيمونينسي البرتغالي والسد.

وخسر الاتفاق مع فارينسي البتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيلعب الاتفاق مع قادش الإسباني في لقاء ودي آخر يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الاتفاق أول مباراة رسمية يوم 21 سبتمبر المقبل ضد الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانضم كوكا لصفوف الاتفاق في صفقة انتقال حر قادما من لوهافر الفرنسي.

وأعلن نادي الاتفاق الخميس الماضي عبر موقعه الرسمي تعاقده مع أحمد حسن كوكا.

ويعد كوكا اللاعب المصري الرابع الذي يرتدي قميص نادي الاتفاق.

وسبق وأن لعب الثلاثي المصري: سمير كمونة وأحمد الشيخ وحسين السيد في صفوف نادي الاتفافق السعودي.

وانتهى عقد كوكا مع نادي لوهافر بنهاية الموسم الماضي.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مسيرته الكروية في الأهلي.

ورحل كوكا عن الأهلي عام 2011 صوب ريو أفي البرتغالي في فريق تحت 19 عاما.

وظل كوكا منذ ذلك الوقت في الكرة الأوروبية حتى نهاية الموسم المنقضي.

ولعب كوكا في النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة لوهافر وساهم في تجنب فريقه الهبوط.

وخاض كوكا 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وكان كوكا رفقة ريو أفي البرتغالي في النصف الأول من الموسم السابق ولعب 11 مباراة وسجل هدفين.