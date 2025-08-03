ريال مدريد ينعي بونجا

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 21:45

كتب : FilGoal

محمد أبو النجا بونجا - وادي دجلة

تقدم نادي ريال مدريد الإسباني بالتعازي في وفاة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى وادي دجلة.

وجاءت رسالة ريال مدريد كالتالي:

ريال مدريد ورئيسه وإدارته يبدون أسفهم العميق لرحيل بونجا حارس مرمى وادي دجلة ولاعب مصر الدولي، ويعربون عن تعازيهم لعائلته وأحبائه وزملائه وناديه.

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وتوفي محمد أبو النجا أمس السبت في المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان أبو النجا قد تعرض للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي والكبد وأصيب بمرض الصفراء ونُقل للمستشفى في الإسماعيلية بعد نهاية دوري المحترفين.

ووفقا لمصدر من ناديه، فقد تواجد اللاعب الراحل في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي، انتظارا للانتهاء من أوراق عملية زراعة الكبد.

وساهم الحارس المُلقب بـ "بونجا" في تأهل وادي دجلة إلى الدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم.

وتألق بونجا في قيادة الغزلان للعودة للممتاز حيث شارك في 29 مباراة وخرج في 21 منها بشباك نظيفة.

وحافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات متتالية، واستقبل فقط 8 مباريات في الموسم المنقضي.

وسبق أن ساهم بونجا في عودة بتروجت إلى الدوري المصري في الموسم الماضي من دوري المحترفين أيضا.

يتقدم فريق عمل FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة الراحل.

محمد أبو النجا وادي دجلة ريال مدريد
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