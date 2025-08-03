رومانو: ليفربول يمنح نونيز إذنا بالحديث مع الهلال وإنزاجي

منح نادي ليفربول إذنا إلى داروين نونيز لاعب الفريق بالحديث مع الهلال وسيموني إنزاجي المدير الفني للفريق.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن ليفربول منح نونيز إذنا بإجراء محادثات مباشرة مع الهلال وإنزاجي مدرب الفريق.

وأفاد النادي السعودي لم يرسل عرضه الرسمي إلى ليفربول بعد.

تضارب سابقة

تضارب نادي الهلال مع إنزاجي في وجهات النظر بسبب رغبة الإيطالي في التعاقد مع نونيز.

ووفقا لصحيفة اليوم السعودية في وقت سابق فإن إدارة نادي الهلال ترفض رغبة إنزاجي في ضم نونيز.

وأصبحت فرص نونيز في البقاء رفقة ليفربول قليلة، خاصة بعد تعاقد بطل الدوري الإنجليزي مع هوجو إيكيتيكي قادما من آينتراخت فرانكفورت.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.

مسيرة نونيز مع ليفربول

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.