ماركا تكشف الموعد المحتمل لعودة بيلينجهام

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا عن الموعد المحتمل لعودة جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد إلى الملاعب.

جود بيلينجهام

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأعلن نادي ريال مدريد في وقت سابق إجراء بيلينجهام عملية جراحية في الكتف.

بحسب صحيفة ماركا فإن من المحتمل عودة اللاعب الإنجليزي مرة أخرى في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

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معاناة قديمة

يعاني بيلينجهام من إصابة في الكتف منذ عام 2023.

بيلينجهام يعاني من الألم منذ فترة طويلة. يعود ذلك إلى إصابة تعرض لها عام 2023، وتحديدًا في مباراة ضد رايو فاليكانو في الخامس من نوفمبر 2023.

وكان من المقرر إجراء العملية في نهاية الموسم الماضي، ولكن مشاركة جود في بطولة يورو 2024 منعت ذلك.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بشكل مؤكد عن انطلاق فريقه في بطولة الدوري الإسباني.

مساهمات مميزة

قدم بيلينجهام مساهمات مميزة مع ريال مدريد خاصة في موسمه الأول.

وخاض بيلينجهام 42 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 13 آخرين وحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني.

وفي الموسم الثاني لعب 58 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع مثلهم.

جود بيلينجهام ريال مدريد الدوري الإسباني
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