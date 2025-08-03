أسامة نبيه: ودية الأهلي مفيدة لمنتخب الشباب

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - أسامة نبيه

أبدى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب رضاه عن المباراة الودية التي لعبها ضد الأهلي. مؤكدا على أنها تجربة مفيدة جدا للفراعنة الصغار.

وفاز الأهلي على منتخب الشباب بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت على استاد السلام، وسجل الهدف نيتس جراديشار.

وقال نبيه عقب المباراة: "مواجهة الأهلي تجربة كبيرة ومفيدة أمام فريق كبير ومنظم".

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وأضاف "رغم الخسارة من الأهلي إلا أن التجربة فى مجملها أضافت لنا الكثير خاصة أنها أمام نجوم الأهلى وأكدت التجربة أننا نمتلك جيلا واعدا من الشباب المتميز".

ولعب منتخب مصر المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: أحمد وهب

خط الدفاع: محمد إبراهيم - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي

خط الوسط: سيف سفاجا - أحمد كاباكا - محمد السيد

خط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - محمد هيثم

ويقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر، حتى 19 اكتوبر المقبلين.

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