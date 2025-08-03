تشكيل الأهلي - زيزو وتريزيجيه على رأس سداسي الصفقات الجديدة أمام بتروجت

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

تريزيجيه - زيزو - الأهلي

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيله لمواجهة بتروجت وديا في ختام الاستعدادات لانطلاق الدوري المصري.

ويشارك 6 لاعبين من صفقات سوق الانتقالات الصيفية في التشكيل الأساسي.

السداسي يتكون من ياسين مرعي وأحمد رمضان ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف.

أخبار متعلقة:
بهدف جراديشار.. الأهلي يهزم منتخب الشباب وديا إمام عاشور: الجوائز الفردية تأتي بمساعدة باقي الفريق.. والقادم أفضل في الأهلي الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - أحمد رمضان - كريم فؤاد

خط الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان

أمامهما: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف

وهذه ودية الأهلي الثانية اليوم -الأحد- بعد المباراة التي خاضها أمام منتخب مصر للشباب.

وفاز الأهلي على منتخب الشباب بهدف دون رد سجله نيتس جراديشار.

وجاء تشكيل الأهلي أمام منتخب الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد شكري - مصطفى العش - ياسر إبراهيم - عمر كمال

الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - طاهر محمد طاهر

ويفتتح حامل اللقب مشواره أمام مودرن سبورت بينما يختتم الدور الأول أمام المقاولون العرب.

ويقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر، حتى 19 اكتوبر المقبلين.

مباريات الأهلي في الدوري

الجولة الأولى: مودرن سبورت × الأهلي (استاد القاهرة) 9 أغسطس 8 مساء

الجولة الثانية: الأهلي × فاركو (استاد القاهرة) 15 أغسطس 8 مساء

الجولة الثالثة: راحة

الجولة الرابعة: غزل المحلة × الأهلي (استاد غزل المحلة) 25 أغسطس 5 مساء

الجولة الخامسة: الأهلي × بيراميدز (استاد القاهرة) 30 أغسطس 8 مساء

الجولة السادسة: إنبي × الأهلي (استاد المقاولون) 14 سبتمبر 8 مساء

الجولة السابعة: الأهلي × سيراميكا كليوباترا (استاد القاهرة) 19 سبتمبر 8 مساء

الجولة الثامنة: حرس الحدود × الأهلي (استاد برج العرب) 23 سبتمبر 5 مساء

الجولة التاسعة: الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة) 29 سبتمبر 8 مساء

الجولة العاشرة: كهرباء الإسماعيلية × الأهلي (استاد السويس الجديد) 5 أكتوبر 5 مساء

الجولة الـ 11: الأهلي × الاتحاد (استاد القاهرة) 21 أكتوبر 8 مساء

الجولة الـ 12: بتروجت × الأهلي (استاد الكلية الحربية) 29 أكتوبر 8 مساء

الجولة الـ 13: الأهلي × المصري (استاد برج العرب) 2 نوفمبر 8 مساء

الجولة الـ 14: الأهلي × الإسماعيلي (استاد برج العرب) 25 نوفمبر 8 مساء

الجولة 15: طلائع الجيش x الأهلي (استاد الكلية الحربية) 19 يناير 5 مساء

الجولة 16: الأهلي x وادي دجلة (استاد القاهرة) 27 يناير 5 مساء

الجولة 17: البنك الأهلي x الأهلي (استاد القاهرة) 3 فبراير 8 مساء

الجولة 18: الأهلي x الجونة (استاد القاهرة) 19 فبراير 9:30 مساء

الجولة 19: سموحة x الأهلي (استاد برج العرب) 23 فبراير 9:30 مساء

الجولة الـ 20: الأهلي × زد (استاد القاهرة) 28 فبراير 9:30 مساء

الجولة الـ 21: المقاولون العرب × الأهلي (استاد المقاولون) 5 مارس 9:30 مساء

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)

زيزو تريزيجيه الأهلي بتروجت
نرشح لكم
خبر في الجول – فاركو يتراجع عن استعارة حازم أسامة من الزمالك بسبب درجة الحرارة.. تعديل مواعيد انطلاق مباريات الدوري المصري ريال مدريد ينعي بونجا بهدف جراديشار.. الأهلي يهزم منتخب الشباب وديا إمام عاشور: الجوائز الفردية تأتي بمساعدة باقي الفريق.. والقادم أفضل في الأهلي تشكيل الأهلي - كوكا أساسي أساسي في ودية منتخب الشباب.. وعمر كمال ظهير أيمن كما كشف في الجول.. بيراميدز يعلن تجديد تعاقد محمود صابر خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع المهاجم النيجيري أوتشي
أخر الأخبار
توتنام يستعير بالينيا من بايرن ميونيخ 3 دقيقة | ميركاتو
بورتو يعلن ضم لوك دي يونج 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – فاركو يتراجع عن استعارة حازم أسامة من الزمالك 23 دقيقة | الدوري المصري
بسبب درجة الحرارة.. تعديل مواعيد انطلاق مباريات الدوري المصري 30 دقيقة | الدوري المصري
في ظهور كوكا الأول.. الاتفاق يتعادل مع السد وديا ساعة | المحترفون
كرة يد - بسبب الظروف الصحية.. مدرب المنتخب الأول يقود مران الناشئين ساعة | كرة يد
ريال مدريد ينعي بونجا ساعة | الدوري المصري
رومانو: ليفربول يمنح نونيز إذنا بالحديث مع الهلال وإنزاجي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510514/تشكيل-الأهلي-زيزو-وتريزيجيه-على-رأس-سداسي-الصفقات-الجديدة-أمام-بتروجت