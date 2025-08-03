سلة – كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن ضم كيجو

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 20:48

كتب : هاني العوضي

مصطفى كيجو - الأهلي كرة سلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع مصطفى كيجو لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر.

ووقع كيجو على عقود انضمامه للاتحاد بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد، وذلك بعقد يمتد لموسمين.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توصل اللاتحاد لاتفاق مع كيجو لضمه لصفوفه.

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وكان كيجو انضم للأهلي قبل عامين قادما من الغرافة القطري.

وذلك بعد رحلة مع نادي الزمالك في مصر.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد أيضا عن ضم أحمد عزب.

ويبدأ الاتحاد معسكر الإعداد للموسم المقبل بداية الأسبوع القادم تحت قيادة المدرب أحمد عمر.

الاتحاد السكندري كيجو كرة سلة
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