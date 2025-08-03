الثامنة.. تشيلسي يعلن ضم هاتو

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 20:20

كتب : FilGoal

جوريل هاتو - أياكس

أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع جوريل هاتو قادما من أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي إلى أن مدة التعاقد حتى 2032.

وذكر موقع ذا أثلتيك في وقت سابق أن الاتفاق تم بين تشيلسي وأياكس على ضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل 40 مليون يورو.

هدف سابق لغريمه

كان هاتو هدفا سابقا لأرسنال غريم تشيلسي في مدينة لندن في يناير 2024، قبل أن يوقع عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات مع أياكس الصيف الماضي.

وخاض هاتو 111 مباراة مع الفريق الأول لأياكس، ولعب في مركز الظهير الأيسر الموسم السابق 2024 - 2025، ويمكنه اللعب أيضا كقلب دفاع.

وشارك هاتو في 6 مباريات دولية مع الطواحين الهولندي.

وانضم هاتو إلى أكاديمية أياكس عام 2018، قادما من سبارتا روتردام، وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول منذ ظهوره في يناير 2023.

تعاقدات تشيلسي

أبرم تشيلسي 7 صفقات بالإضافة إلى هاتو خلال الصيف الجاري.

وتعاقد تشيلسي مع كيندري بايز من أندبندينتي ومامادو سار من ستراسبورج وداريو إسوجو لاعب سبورتنج لشبونة وإستيفاو جناح بالميراس.

وأيضا مع ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون وجيمي جيتنس لاعب بوروسيا دورتموند وجواو بيدرو من برايتون.

جوريل هاتو تشيلسي ميركاتو أياكس
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