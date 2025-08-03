ماركا: أتلتيكو مينيرو يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم رينيير

توصل نادي أتلتيكو مينيرو لاتفاق مع نظيره ريال مدريد للتعاقد مع رينيير جيسوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة ماركا فإن الاتفاق بين أتلتيكو مينييرو وريال مدريد تم للتعاقد مع رينيير.

ووفقا للصحفي بين فيرنانديس سانتوس فإن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة لمدة موسم ثم ضمه في صفقة انتقال حر مع تحمل راتب اللاعب.

وشدد سانتوس على أن ريال مدريد سيحتفظ بنسبة 50% من إعادة البيع.

آمال زائفة وإعارات

وضع ريال مدريد الكثير من الآمال على اللاعب البرازيلي عندما تعاقد معه في 2020 مقابل 30 مليون يورو من فلامنجو.

وكان رينيير مشروعا لريال مدريد على طريقة التعاقد مع فينيسيوس جونيور ورودريجو، لكنه لم يتمكن من إثبات ذاته مثل الثنائي الآخر.

وأعير رينيير إلى بوروسيا دورتموند وجيرونا وفروزينوني وغرناطة.

وفي تجربته الأخيرة شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع غرناطة في 25 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.