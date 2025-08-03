إمام عاشور: الجوائز الفردية تأتي بمساعدة باقي الفريق.. والقادم أفضل في الأهلي
الأحد، 03 أغسطس 2025 - 19:30
كتب : FilGoal
عبر إمام عاشور لاعب الأهلي عن سعادته بالحصول على جائزة هداف الدوري المصري وأفضل لاعب في الموسم الماضي.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
وكتب إمام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "سعيد وفخور بحصولي على جائزة أفضل لاعب في مصر للموسم الثاني على التوالي وأيضا جائزة هداف الدوري".
وأضاف "الجوائز الفردية لا تأتي من فراغ وخلفها دائما جهد ومساندة الكثير من الناس".
وأكمل "أشكر جمهور الأهلي العظيم الذي يدعمني في كل لحظة ودائما يدعمني في الحلوة والمرة".
وأشار "أوجه الشكر والتقدير للجهاز الفني والإداري والطبي ولكل زملائي اللاعبين، أنتم شركاء في كل نجاح".
وأتم تصريحاته "هذه الجوائز وسام على صدري لكنها أيضا مسؤولية جديدة، وإن شاء الله القادم أفضل دائما باسم الأهلي ومن أجل الأهلي".
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